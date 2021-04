DMX : les femmes de sa vie se souviennent

DMX nous a quitté le 9 avril. Sa mort est encore présente dans tous les esprits et les hommages se multiplient. La famille, qui réfléchit à l'organisation de funérailles publiques afin que les fans puissent lui rendre un dernier hommage, continue également d'honorer sa mémoire de façon plus personnelle. Ainsi, sa fiancée s'est tatouée et une de ses filles a posté un émouvant message. Alors que Swizz Beatz a raconté ses souvenirs avec celui avec qui il a longtemps collaboré, chacun vit le drame à sa manière et cherche le meilleur moyen de ne pas oublier le rappeur, le père, l'amoureux que DMX a été. Chacun vit le deuil à sa façon et l'exprime comme il le peut...

Desiree Lindstrom, la fiancée de DMX, s'est fait tatouer pour rendre hommage à son chéri après sa mort le 9 avril dernier. C'est la tatoueuse qui a publiée la photo sur Instagram avec quelques mots dans la légende.

Malheureusement, il y a une certaine "unité" dans la douleur. Un des ex-femmes du rappeur Tashera Simmons a ainsi fêté son 50e anniversaire, le lendemain de la disparition de son ex-mari en publiant une vidéo contenant des photos de son enfance et de sa jeunesse ainsi que des images de son mariage et des témoignages de sa vie avec son ex-mari.

"Joyeux anniversaire. Wow, quelle balade, quel voyage. Alors que je clôture 50 années, je me réjouis et je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a appris. La douleur, la douleur, le triomphe, la résistance, la résilience, les leçons d'apprentissage, les relations, le pouvoir."

Une de ses filles, Sasha, a aussi publié un vibrant hommage à son père sur Instagram, quelques jours après son décès.

"Rien n'expliquera jamais ce que je ressens, comment on se sent dans cette situation. Mon jumeau, je t'aime. Nous étions la même personne et je suis heureuse d’avoir eu la chance d’être ta fille. Tu étais drôle, charismatique, émotif, réel, compréhensif et aimant. Je t'aime pour toujours. Les légendes ne meurent jamais dans le paradis éternel papa.