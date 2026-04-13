Seth Gueko victime d'une tentative de cambriolage à son domicile : "je donne une très bonne récompense..."

Le domicile du rappeur Seth Gueko a été victime d'une tentative de cambriolage visiblement assez amateure, mais le rappeur et sa femme sont actuellement à la recherche des coupables.

Ce n'est un secret pour personne : les cambriolages se multiplient en région parisienne, en particulier les cambriolages qui visent des célébrités. Les voleurs se disent sans doute qu'ils auront plus de chances de trouver un joli butin chez des stars, et ils ont probablement raison. Mais le fait de viser des personnalités rend tout de suite l'histoire plus médiatique, comme ça a pu être le cas pour Inoxtag récemment par exemple. Cette semaine, c'est Seth Gueko et son épouse qui ont été visés par une tentative de vol à leur domicile, et ils aimeraient beaucoup en trouver les auteurs !

Après Joeystarr, ou encore Abou Debeing en 2025 c'est cette fois le domicile de Seth Gueko et sa femme qui a été visé par une tentative de cambriolage, même si on dirait bien que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est la femme du rappeur, Ndiaye, qui a posté la vidéo de leurs caméras de surveillance sur les réseaux sociaux, en demandant aux gens s'ils reconnaissent les personnes présentes sur les images :

Cette petite pute a essayé de rentrer chez moi. Je donne une très belle récompense à celui ou celle qui me la retrouve.

Sur les images, on voit une femme, au visage complètement à découvert, sonner à l'interphone, mais elle n'arrive apparemment pas à rentrer. Juste derrière elle, on peut voir un mec glisser devant l'entrée, avec le visage masqué, accompagné d'autres individus aux visages masqués eux aussi. L'un d'eux porte une arme, et ils finissent par tous s'enfuir rapidement devant leur échec. Franchement, c'est la tentative de cambriolage la plus catastrophique de l'histoire de l'humanité, entre le gars qui glisse, la meuf à visage découvert donc facilement remontable, les gars qui parent au courant...

Mais on comprend la colère de Ndiaye, voir des gens armés et masqués se pointer devant chez vous, ça ne fait jamais plaisir. Force à elle et à son mari, Seth Guex, qui nous prépare la sortie d'un énorme album pour la fin du moi de mai !