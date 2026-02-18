Pitbull tente de battre le record du monde du plus grand nombre de chauves

Pitbull va tenter de faire tomber, à Londres, le record du monde du plus grand nombre de chauves présents au même endroit, et on trouve ça hilarant.

Dans la musique actuelle, beaucoup d'artistes ont de l'humour, mais ceux qui ont de l'autodérision, eux, ne sont pas nombreux. Les artistes capables de se moquer d'eux-mêmes en riant restent assez rares, encore plus dans le rap game où la tendance est plutôt à la posture hyper viriliste et sûr de soi. Mais ils existent quand même, on pense par exemple à Pitbull, qui nous régale avec sa manière de ne pas se prendre au sérieux, notamment lorsqu'il s'agit de parler du fait qu'il soit chauve. Le rappeur va d'ailleurs tenter de battre un record du monde assez loufoque.

Le 10 juillet 2026, à Hyde Park (un parc situé à Londres) va tout simplement essayer de battre le record du plus grand nombre de chauves rassemblés au même endroit. Une idée qui lui a été inspirée par ses fans, qui sont toujours aussi nombreux à se ramener à ses concerts avec des "perruques chauves", soit des bouts de plastique sans aucun poil, pour rendre hommage à leur artiste favori. C'est également un présentateur de la BBC, Greg James, qui lui a envoyé un message pour l'inciter à battre officiellement ce record.

L'information peut vous faire rire (elle est même faite pour ça en vrai), mais sachez que Pitbull et ses fans prennent cette histoire de record du monde au sérieux ! Et ils ne devraient pas avoir de mal à le battre, puisque le chanteur affirme qu'à chacun de ses concerts, sur une foule de "20 000 à 30 000 personnes, il y en a toujours au moins un bon millier qui ont la perruque chauve". Seul information manquante : on ne sait pas à combien s'élève le record actuel, mais en tout cas, on souhaite bonne chance à tous ces gens, et on a hâte de voir la photo, qui va clairement nous régaler.