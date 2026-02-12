T.I accuse 50 Cent d'être une balance : "tu es fragile, fils"

Alors qu'il a longtemps été accusé d'être lui-même une balance par 50 Cent, T.I riposte en dévoilant des informations troublantes.

Dans le rap US, on a de moins en moins de mal avec le fait d'être une balance. Mais on a encore des artistes qui continuent à perpétuer une certaine version du code de la street : on ne parle pas à la police. Forcément, T.I. s'était bien fait défoncer quand il avait avoué qu'il avait "balancé" son cousin mort en lui mettant des trucs sur le dos pour éviter la prison. Mais cette semaine, ce même T.I. accuse 50 Cent d'être une balance et affirme en avoir les preuves.

Cela fait plusieurs années que T.I. et 50 Cent se cherchent, sur fond de battle Verzuz qui n'a finalement jamais eu lieu, et la querelle entre les deux artistes semble repartir de plus belle cette semaine. Alors que Fifty a une fois de plus attaqué T.I. en le surnommant "King Rat", le rappeur d'Atlanta a décidé de ne pas se laisser faire en sortant l'artillerie lourde :

Tu salis mon nom quand il n'y a qu'un de nous deux qui est un rat dans la vraie vie... Tu sais que j'ai tes dossiers hein ? Et mes témoignages sont disponibles en ligne. Tes excuses ne servent à rien. Ramène ton cul sur le ring ou ferme là et continue à vivre dans la peur. Tu es fragile, fils. Tu as perdu mon respect.

T.I. accuse 50 Cent d'être un indic pour la police et affirme donc avoir des documents pour le prouver. On avoue qu'on serait curieux de voir ça, car ça ne correspond pas trop au personnage de 50 Cent, mais après tout, le rap c'est comme dans la rue : tout le monde joue au dur, mais tout le monde ment et surtout, tout le monde parle à la police, n'hésitant pas à balancer des concurrents pour récupérer des business. Le code de la rue est un mirage qui ne s'applique qu'aux bouffons qui y croient...

EN tout cas, une chose est sûre : T.I est apparemment bouillant, voilà qui augure de bonnes choses pour son prochain album à venir, le dernier de sa carrière.