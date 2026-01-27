Générations t'offre 2026 euros : joue et tente ta chance de remporter le jackpot !

Pour fêter cette nouvelle année 2026 qui commence, Générations te propose de jouer, et peut-être de remporter les 2026 euros qu'on vous fait gagner à l'antenne !

L'année 2026 vient de commencer, et elle s'annonce déjà aussi bordélique que l'année précédente, avec l'actualité qui part en sucette dans tous les sens. Mais c'est dans ces périodes de chaos que coffrer un peu d'argent devient le plus important, en cas de coup dur, ou pour lancer un projet futur. Alors pour démarrer l'année du bon pied, Générations vous propose de jouer, et peut-être de remporter, les 2026 euros de notre cagnotte grâce à un jeu concours avec tirage au sort !

Le concept est plutôt simple : participez au jeu concours et vous aurez la chance d'être peut-être tiré au sort pour remporter les 2026 euros. Pour participer, c'est facile : il te suffit d'envoyer "2026" par SMS au 7 20 18 (3*0,75 cts + coût éventuel du SMS), et tu deviens officiellement inscrit au tirage au sort. Mais il existe aussi une manière de tripler tes chances d'être tiré au sort !

Pour ça, là encore, c'est plutôt facile : il te suffit d'écouter Générations, sur ta radio ou sur le DAB. Chaque jour, un mot magique est annoncé à l'antenne. Et si tu renvoies ce mot magique par SMS au 7 20 18, alors tu triples tes chances d'être tiré au sort, et de dérocher le jackpot des 2026 euros !

De quoi commencer l'année du bon pied et de bien se lancer en 2026 !