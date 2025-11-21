Housni est très remonté !

Rohff est très remonté en ce moment. Déjà en plein clash avec Booba, qui ne cesse de le piquer sur les ventes de son album Fitna, le rappeur du 94 doit désormais gérer un nouvel adversaire… et ce n’est autre que le réseau social X.

Depuis plusieurs jours, l’ancien membre de la Mafia K'1 Fry voit son compteur d’abonnés fondre à vue d'œil — et pour lui, c’est loin d’être normal.

La semaine dernière, Housni avait déjà incendié la plateforme en affirmant avoir perdu 40 000 abonnés d’un coup. Mais la situation continue de dégénérer. Ce mercredi 19 novembre, Rohff a de nouveau pris la parole, furieux, après une nouvelle chute massive.

Sur son compte, il balance sans filtre :

"Vous m’en voulez ? Qu’est-ce qui s'passe chez vous ? Vous m’avez pris 60 000 abonnés en moins de 3 semaines pour quelle raison ? La chute spectaculaire d’abonnés a commencé 877k. J’ai signalé à 837k et maintenant on est à 816k. Bon dites-nous tout. Vous comptez me mettre à combien ? 0 abonné ? Carrément je ferme mon compte si vous voulez non ? lol. Qui se cache derrière cette mascarade ? On me dit que j’fais plus de stats que des comptes qui ont des millions d’abonnés pour rien. Alors pourquoi mon compte X est pris en target comme ça ?"

Une prise de parole qui confirme l’état de tension dans lequel se trouve le rappeur. Entre piques, accusations et frustration face à la plateforme, Rohff semble persuadé que son compte est volontairement saboté.

Reste à voir si X réagira ou expliquera ces pertes soudaines d’abonnés. En attendant, une chose est sûre : Housni ne compte pas lâcher l’affaire, et son beef avec le réseau social vient clairement de grimper d’un niveau.