Booba allume Rohff sur les ventes de "FITNA" : "tu vas finir chroniqueur à ce rythme là c'est triste"

Kopp n'allait évidemment pas laisser passer l'occasion d'allumer son plus vieux rival dans le rap français.

Le weekend dernier avait lieu un des plus gros évènements rap français de l'année avec la série de concerts de Booba à la Défense Arena. Des concerts qui étaient peut-être les derniers de Kopp en France, même si on le sait, à chaque fois qu'il a annoncé un dernier album ou un dernier concert jusqu'ici, c'était un mytho pour faire monter le buzz (souvenez-vous de "ULTRA"). Des concerts qui ont visiblement reboosté B20, qui a décidé de relancer des clashs avec tout le monde, notamment avec Rohff, autour des ventes de "FITNA".

On le sait, Booba a un petit faible pour "FITNA", il avait même fait une review de l'album dans le but de troller son rival de toujours. Il y a quelques jours une interview de Rohff était publiée, pendant laquelle Housni a été questionné sur les ventes de "FITNA". Le rappeur du 94 a été visiblement plutôt honnête dans sa réponse, en déclarant :

Je ne sais même pas. Honnêtement, je ne rappe même plus pour les certifs. Ca fait un moment que je ne calcule pas, ce n'est plus important. Bientôt 48 ans, qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Si je voulais des certifs, j'achèterais des streams à toute patate comme ils le font tous.

Evidemment, Booba n'allait pas laisser passer l'occasion de troller Rohff sur son manque de certifs, un sujet récurrent dans leur clash depuis quelques années. Il est vrai que Housni n'a pas eu beaucoup de certifs depuis l'ère du streaming, même s'il en a eu beaucoup avec ses précédents albums. Du coup, Kopp a pris son compte Twitter pour allumer son rival, en lui disant :

"je rap plus pour les certifs" Tu n'as pas de certif! Zero nada aucune. Tu n'y arrives pas et c'est pas grave faut juste l'accepter. Produis des jeunes transmet ton "savoir" aide la nouvelle génération. Tu vas finir chroniqueur à ce rythme là c'est triste.

On dirait bien que ces deux-là vont continuer à s'embrouiller jusqu'à la tombe, alors qu'ils ont tous les deux presque 50 ans. Cependant, comme souvent, c'est surtout Booba qui décidé de parler de Rohf, et pas l'inverse...