La Fouine vs Naza : la Toile s'enflamme après une bastos gratuite envoyée par La Fouine, Naza répond

Clairement, La Fouine a encore parlé trop vite en parlant de Naza, Théodora et Keblack, et il s'est fait reprendre de volée par Internet et par Naza.

Depuis environ un an, La Fouine s'est à nouveau invité à la table des noms qui comptent dans le rap français, après de longues années de disette. Grâce à son concert aux Flammes 2024, puis à ses projets comme "Etat des lieux" ou "Capitale du Crime Radio", dans lesquels il multiplie les feats prestigieux, ses chiffres sont à nouveau très bons. Mais voilà, comme c'est souvent le cas avec Laouni, il a encore parlé trop vite. Il a lancé quelques piques à Keblack, Theodora et Naza, qui lui a d'ailleurs répondu de manière très rapide.

Vous vous souvenez des "3,4 ans sans eau chaude", ou encore de la fois où La Fouine avait affirmé qu'il n'irait jamais mettre un pied aux Flammes ? Malheureusement, en 2025, Internet est bien plus vif qu'il y a dix ans et les fans ne laissent rien passer. Cette fois encore, La Fouine a parlé trop vite, au micro d'une radio concurrente, lors d'une interview pendant laquelle il déclare :

Vous savez, moi je suis pas revenu pour faire un morceau avec Keblack ou avec Naza, avec tout le respect que j'ai pour eux. Moi j'suis revenu pour être un putain de GOAT dans le rap. Et je me suis dit, j'ne ai rien à foutre de vos singles, j'en ai rien à foutre de vos trucs.

Dans la même interview, La Fouine affirme également avoir refusé de grosses avances (ça parle de millions...), et annonce également la création de son média 100% rap, dans lequel, comme il le dit lui-même, "vous ne verrez jamais Théodora". Bref, beaucoup de grandes phrases et d'exagération, pour dire que son retour est placé sous le signe du rap pur et dur, pas de zumba, pas trop de mélo, juste du kickage. Mais voilà, là encore, il a été obligé d'aller trop loin pour se mettre en avant, et ça, Internet ne lui pardonne pas.

Notamment Naza lui-même, qui a bien entendu eu vent des déclarations de La Fouine, et qui est allé chercher d'anciens DM de La Fouine qui lui demandait justement un featuring pour son "nouveau capitale du crime". Evidemment, l'artiste de Creil semble prendre le bail avec humour et n'a pas l'air trop vexé, mais s'il prend la peine de répondre, c'est qu'il est quand même un peu touché.

Vraiment dommage cette nouvelle polémique autour des propos de La Fouine, qui vont un peu loin (d'ailleurs il est revenu lui-même dessus dans un tweet) tout ça pour faire un peu parler de lui. L'ancien n'a clairement pas besoin de ça, ses deux derniers projets sont bons, les chiffres sont au rendez-vous, il aurait clairement pu se passer cette publicité... D'autant que certains fans sur Internet n'ont pas hésité à lui rappeler que "Du Ferme" n'était pas non plus une démonstration de kickage, tout comme certains sons de Team BS à l'époque. Bref, on aurait clairement pu se passer de tout ça...