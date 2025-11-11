Drake rencontre un fan nigérian et fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Un moment tout simplement exceptionnel pour ce fan !

En ce moment, quand on parle de Drake, ce n’est pas forcément pour ses tracks. Le rappeur canadien est encore dans la tourmente après un scandale sur les paris illégaux au Nouveau-Mexique et des accusations d’avoir gonflé ses streams sur Spotify. Bref, ça pourrait ternir sa carrière, mais Drizzy reste une superstar.

Cette semaine, le boss a posé ses valises au Nigéria, et c’est là qu’il a rencontré un de ses fans complètement secoué par le moment. Submergé par l’émotion, le jeune homme lâche : "Ma maman prie pour toi". Et là, c’est le feu. Entre joie, larmes et vibes sincères, cette scène devient virale instantanément.

La vidéo, qui circule sur X, TikTok et Instagram, montre le fan répéter entre deux sanglots : "Je n'arrive pas à croire que c’est toi, Drake ! Ma mère prie pour toi tous les jours !" L’authenticité brute de l’échange fait fondre la communauté du rap et séduit les internautes du monde entier.

Drizzy, surpris mais toujours chill, rigole et check son fan pour le remercier. Le moment est tellement iconique que le hashtag #MaMamanPriePourToi explose sur TikTok et devient tendance mondiale.

Une rencontre simple mais puissante, qui rappelle que malgré les scandales, Drake reste le roi du buzz et du cœur des fans.