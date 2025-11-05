Snoop Dogg veut investir dans un club de foot historique !

Entre le Celtic Glasgow et le rappeur, c'est l'amour fou !

L’année 2025 de Snoop Dogg aura été tout sauf tranquille. Entre polémiques, buzz et projets inattendus, le légendaire rappeur californien continue de faire parler de lui. Tout d’abord, il s’est retrouvé au cœur d’une grosse controverse après ses propos sur le film Lightyear, avant de faire le tour du web grâce à un exploit inédit : rouler un joint à Ed Sheeran en moins de 15 secondes. Oui, vous avez bien lu ! Et ce n’est pas tout : une partie des joints roulés par Snoop a été mise aux enchères… pour la somme hallucinante de 126 000 dollars !

Alors, certes, peu d’actu purement rap, mais à ce stade, Snoop Dogg n’a plus rien à prouver dans le game. Et aujourd’hui, il surprend encore — non pas avec un nouveau morceau, mais avec une passion inattendue : le football.

Eh oui, Snoop est un grand fan du ballon rond, et un club en particulier lui tient énormément à cœur : le Celtic Glasgow. Ce club historique écossais a su séduire le rappeur dès 2005, lorsqu’il a reçu un maillot du club en cadeau. Depuis, l’artiste n’a cessé d’exprimer son amour pour les Bhoys, en multipliant les déclarations de soutien :

“Le Celtic est un club immense et les supporters veulent voir les meilleurs joueurs évoluer dans ce stade mythique.”

Mais son rêve ultime va encore plus loin : investir dans le club.

“Je ne sais pas pour un poste d’entraîneur, mais en tant qu’investisseur, certainement. J’en ai déjà parlé et si l’occasion se présentait, je serais partant.”

Avec une fortune estimée à 135 millions d’euros, difficile d’imaginer que le Celtic refuserait un petit coup de pouce de l’un des plus grands noms du hip-hop mondial.