Noah Lunsi influence les célébrations de Mbappé et Dembélé !

L'artiste, influenceur et connaisseur Noah Lunsi, que vous avez pu voir sur "Paroles Véritables" notamment, a été dédicacé par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé après leurs buts en Ligue des Champions !

Les mensonges prennent l'ascenseur, et la vérité prend l'escalier. Un proverbe qui est valable dans tous les domaines de la vie, et notamment en ce qui concerne le football et les analyses sportives. Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient traînés dans la boue pour leur début de saison 2024/2025 assez timide niveau stats, rares étaient ceux qui osaient les défendre. Noah Lunsi, artiste et influenceur que vous pouvez régulièrement voir apparaître dans l'émission "Paroles Véritables" animée par le Boug Arknow, en faisait partie. Les deux footballeurs ne l'ont pas oublié, au moment de célébrer leurs buts marqués en Ligue des Champions cette semaine.

Ça n'est pas tous les jours qu'une personnalité du monde de la musique et des réseaux est dédicacée par deux énormes stars du football, après des buts marqués lors de la plus prestigieuse des compétitions : la Ligue des Champions. Alors que le PSG affrontait Brest, le Real Madrid, lui se frottait à l'ogre Manchester City, mais Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont tous les deux aidé leurs équipes respectives à remporter le match en marquant. Et c'est à ce moment là qu'ils ont décidé de faire le geste du fameux "Ehh toi là", popularisé par Noah Lunsi, notamment dans l'émission "Paroles Véritables".

Ils ont même été plus loin, en taguant Noah Lunsi dans leur story Instagram. Ce dernier en a profité pour faire une story où il parle du sujet, en déclarant :

C'est l'officialisation internationale du 'ehhh toi là !' On était national, là on est international. Dembouz et Kyky de Bondy, ce qu'ils ont fait, c'est devenu international. Maintenant, des Espagnols vont dire 'ehhh yo, nosotros'. Quand je défendais Kylian Mbappé, vous me preniez pour un fou. Quand je défendais Dembélé en disant : 'laissez-lui du temps', vous me preniez pour un fou.

Effectivement, il était bien l'un des seuls dans les médias à défendre Ousmane et Kyk's, et n'a pas changé son fusil d'épaule malgré plusieurs semaines assez pauvres des deux footballeurs en début de saison. Noah Lunsi en a également profité pour annoncer le lancement de sa chaîne Twitch, en disant qu'il y aura des invités de fou, et on veut bien le croire ! On lui souhaite évidemment le meilleur, force à lui, et longue vie au "Ehh toi là" !