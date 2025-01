50 Cent accusé d'avoir agressé quelqu'un à coup de portière de SUV

Effectivement, ça pourrait bien ressembler à notre 50 Cent de l'époque, ça.

Ceux qui suivent le rap game depuis longtemps le savent : 50 Cent est un sacré bagarreur. Une image qu'il trimballe depuis le tout début de sa carrière, lui, le bad boy qui s'est fait tirer dessus 9 fois et à survécu. Très costaud, il a été à plusieurs reprises impliqué dans des altercations assez violentes, avec toutefois assez d'intelligence pour se faire chopper assez rarement ou en tout cas, pas pour des trucs graves. Cette semaine, le rappeur est à nouveau traîné devant la justice, pour une affaire d'agression à coups de... portière de SUV !

Une affaire qui ressemble bien à la personnalité de 50 Cent ! Même encore maintenant, il vaut mieux ne pas trop le chercher, même si l'âge et les kilos en trop ont diminué sa force de frappe, il reste un gars bien solide. Cette fois, c'est un photographe qui a porté plainte contre 50 Cent, pour des faits qui se seraient déroulés à Los Angeles. La victime, Guadalupe De Los Santos, affirme que le rappeur aurait utilisé la portière de son SUV pour l'agresser et qu'il aurait incité ses potes à faire de même. Les faits auraient eu lieu en septembre 2024.

Selon le photographe, il se rendait à une journée de dédicace de 50 Cent, qui avait sorti un livre à ce moment. A la fin de la journée, il veut s'en aller au volant de son scooter, lorsqu'un SUV s'arrête à sa hauteur à un feu rouge. La porte passager s'ouvre alors brutalement, éjectant le conducteur de son scooter et le projetant à terre. Le photographe affirme que le rappeur aurait également ordonné à quelqu'un à l'intérieur de son véhicule de le frapper avec la porte.

Il attaque donc Fifty pour récupérer des dommages et intérêts, et pour qu'il paie ses frais de santé causés par cette "agression", qui ressemble quand même vachement à un accident. Le rappeur, de son côté, a déjà commencé à se moquer des avocats de la victime, en leur disant qu'ils ont misé sur le mauvais cheval, et en disant à l'avocate principale qu'elle n'aura pas un dollar de sa part, mais qu'il peut l'inviter à dîner, si elle le veut. 50 Cent, ce gentleman !