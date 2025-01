Naza : Ce geste quotidien qui l'agace énormement !

Le rappeur est un peu un flemmard...

Naza est bel et bien présent en 2025 ! Toujours aussi actif sur la scène musicale, le rappeur poursuit sa série à succès #STATION, dont le dernier feat en date avec Leto fait beaucoup parler. Mais l’artiste ne s’arrête pas à la musique : il a récemment participé au match caritatif d’AmineMaTue pour l’événement "Stream for Humanity", confirmant une fois de plus son engagement en dehors des studios.

En dehors de la scène, Naza s’est aussi confié dans une interview sur le podcast du média "Quotidien". Lors de cette discussion, il est revenu sur un sujet plus personnel : ses anciens problèmes d’alcool. Mais ce n’est pas tout ! Le rappeur a également révélé ce qui l'agaçait le plus dans sa vie quotidienne : marcher.

Avec son humour habituel, il a déclaré :

"Tu as devant toi le plus gros fainéant de France. On ne dirait pas hein ? Si on dirait quand même ! Non mais je suis un fainéant à un point ! Mais des fois, je vais sur Amazon, je dis : 'Il n’y a pas de trucs pour que je fasse moins de choses ?' Ah non, moi, tu sais que je reste assis devant ma play des neuf heures ! Des fois, je fais un repas parce que j’ai la flemme d’aller graille ! Tu t’imagines ? J’ai la flemme d’aller graille. Je suis en flemme totale moi, toute ma vie."

Entre rires et confidences, Naza démontre encore une fois qu’il sait captiver son public, que ce soit sur scène, dans ses projets ou à travers ses anecdotes hilarantes. Une chose est sûre : il reste fidèle à lui-même, et c’est ce qui fait tout son charme !