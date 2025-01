SCH : ce jour où il a failli mourir en jet ski

Plus à l'aise sur l'Autobahn que sur l'eau, le S !

SCH a bouclé l'année 2024 de fort belle manière, puisqu'il est tout simplement l'artiste qui a réalisé le meilleur démarrage de l'année avec la sortie de son album "JVLIVS III", sans oublier le prequel "Giulio" sorti avant l'été, qui lui a assuré une place parmi les plus gros vendeurs de l'année. Son disque est d'ailleurs toujours dans le Top 5 albums SNEP, plus d'un mois après sa sortie. Un succès qui l'amène à faire la tournée des médias, pendant laquelle il raconte des anecdotes folles sur la fois où il a failli mourir en jet ski.

Un bolide bien trop puissant

La tournée des médias de SCH l'a amené dans la dangereuse émission "Hot Ones", présentée par Kyan Khojandi. Dangereuse, on exagère un peu, mais il vaut mieux que votre intestin et votre estomac soient prêts ! C'est au moment de goûter la sauce "Guadalajarache" (72 000 sur l'échelle de Scoville) que le S nous a livré une anecdote de qualité, sur la fois où le rappeur a failli mourir pendant une virée en jet ski à Hammamet.

J'étais avec toute mon équipe, on passe la journée sur la plage, et l'organisateur de la soirée, il avait un jet ski des ténèbres, tu vois ? Un truc full préparé Monster, 300 chevaux, un truc dangereux, un truc pour mourir. En bon amateur de jet ski, j'ai passé la moitié de mon après-midi sur ce jet.

Le S explique ensuite qu'il se met à la recherche de bateaux un peu "gros" pour prendre de belles vagues derrière eux, et faire des sauts. Petit à petit, il s'éloigne de la plage, fait des sauts de plus en plus grands, et forcément, il finit par tomber à l'eau. Problème : SCH y est allé sans gilet, du coup, pas de coupe-circuit lorsque vous tombez à l'eau.

Je saute à l'eau, je remonte, je veux rattraper mon jet. Et je nage, et je nage, et mon jet il avance... [...] Je commence à crawler, à y mettre plus de cœur, mais je vois que c'est mort. Donc je commence à boire la tasse, je fais la planche... Je commence à penser à des questions affreuses (rires), c'est la fin !

Il croit pourtant pouvoir s'en sortir, lorsqu'un bateau passe à quelques mètres de lui, mais l'embarcation ne le voit pas et continue à tracer sa route.

Quand il se barre, c'est là que tu te décomposes, descente d'organes. Là je sens que ça y est, c'est fini. Au bout de 45, 46 minutes, je commence à avoir une crampe au mollet droit, et là je me dis ça y est, 'tu vas crever là et personne sait où t'es'.

Finalement, un plaisancier passait par là, l'a vu et a foncé droit sur lui pour lui porter secours. Il était temps, car le rappeur était tétanisé. Une fois de retour au bord, le rappeur a eu le plaisir de voir que le jet ski a été rapporté par les gardes côtes. Bref, tout est bien qui finit bien mais depuis ce jour, SCH pense toujours à mettre son gilet avant de partir faire le con en jet ski ! Pour ceux qui veulent revisionner l'anecdote, ça se passe dans la vidéo juste en dessous, autour de la 15ème minute.