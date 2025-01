Benash menace Maes : il veut un octogone

On ne voit qu'une seule solution pour tout ça : c'est la bagarre.

La dernière fois qu'on avait parlé de Benash sur le site, c'était pendant l'année 2022, alros qu'il était venu dans nos locaux se faire interviewer par Lamal. Une interview à la suite de laquelle le rappeur avait été copieusement insulté par son ancien patron, Booba, qui a cette manie d'aller clasher tous les gens avec qui il a bossé, à tord ou à raison. Depuis, on croyait que les relations entre les deux artistes était au plus bas, mais ça pourrait bien finir par changer ! Car les B2O et Benash ont un ennemi commun : Maes, que "NHB" vient d'inviter dans l'octogone.

La bagarre

Pour l'instant, on n'a pas vu l'ombre d'un octogone dans le rap français, à part du côté de Abou Debeing qui continue son joli parcours en MMA. Pour les autres, on n'a eu droit qu'à des joueurs de flûte, en particulier Kaaris et Booba qui avaient popularisé le terme. On ne sait pas si cette fois ça va aller plus loin, mais on sait que Benash aime bien la bagarre, il l'a déjà prouvé par le passé. Cette fois, c'est Maes qui se retrouve invité dans l'octogone, après que le rappeur du 93 ait réagi à une story de Benash dans laquelle il insulte l'influenceur HK Le Sage, proche de Maes.

L'influenceur HK le Sage a en effet bien trollé Benash en ressortant la vidéo dans laquelle il explique ses liens avec Booba en parlant de "relation vraiment intime". Evidemment, l'ex-membre du 92i n'a pas laissé ça passer, en répondant : "Vous allez voir bande de s*lopes". C'est à ce moment que Maes décide d'interpeller Benash en lui disant : "tu vas rien faire avec ta grosse tête de suceur de métisse. Ça va juste t'allumer ta mère. Bon courage petit chien de maison", suivi d'emojis en forme de guitare, un mot devenu courant pour désigner les armes à feu.

Evidemment, ça n'a aps fait trop peur à Benash, qui s'est empressé d'inviter Maes à la bagarre en lui disant : "j'vois que tu t'entraînes tous les jours. Organisons un combat octogone ou ça sert plus à rien de parler gros". C'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires de menaces, de guitare, de boîtes aux lettres filmées, pour l'instant personne ne s'est fait rafaler depuis que Maes s'est mis à menacer la moitié du rap game. Et ce serait d'ailleurs complètement stupide que ça se mette à s'allumer pour de la musique et du divertissement, mais après tout, c'est la voie qu'ils semblent avoir choisie !