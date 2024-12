"Missionary" : L'album en commun de Snoop Dogg et Dr.Dre est un flop !

Les chiffres commencent mal pour les deux rappeurs ...

Snoop Dogg et Dr.Dre s'allient pour "Missionary"

Pourtant tout avait si bien commencé ! L'annonce de cet album avait fait l'effet d'une bombe dans le monde du rap. Deux des plus grands noms de l'histoire, Snoop Dogg et Dr. Dre, ont décidé d'unir leurs forces pour proposer un projet ambitieux : l'album "Missionary". Les attentes étaient colossales, d'autant plus que les deux légendes avaient mis les petits plats dans les grands pour assurer une communication hors norme.

Pour promouvoir le projet, un court métrage impressionnant a été publié sur la chaîne YouTube de Snoop Dogg, captivant les fans avec une esthétique léchée et une ambiance à la hauteur de leur renommée. Et comme si cela ne suffisait pas, Eminem est venu prêter main-forte avec une vidéo promotionnelle pleine d'humour, démontrant encore une fois l'alchimie et l'amitié entre ces icônes du rap.

Vers un flop ?

Mais alors, que s'est-il passé ? Alors qu'on s'attendait à un raz-de-marée dans les charts, le projet a déçu sur le plan commercial. En première semaine, "Missionary" n'a enregistré que 37 000 ventes. Certes, ce chiffre pourrait être impressionnant en France, mais aux États-Unis, où les standards de ventes sont bien plus élevés, il est loin des attentes. À titre de comparaison, l'album "GNX" de Kendrick Lamar s'était écoulé à 319 000 exemplaires en une semaine, un chiffre qui souligne encore plus l'écart. Malgré ce démarrage en demi-teinte, il serait injuste de qualifier l'album de véritable échec.

Le duo légendaire mérite que ce projet soit davantage écouté et, espérons-le, les chiffres pourraient progresser dans les prochaines semaines grâce au bouche-à-oreille et au soutien des fans. Avec des noms aussi iconiques que Snoop Dogg et Dr. Dre, "Missionary" pourrait encore surprendre et s'inscrire dans la durée.

Si cet album avait tout pour devenir un classique, son démarrage montre que même les légendes peuvent trébucher. Reste à voir si Snoop Dogg et Dr. Dre parviendront à inverser la tendance et donner à "Missionary" le succès qu'il mérite.