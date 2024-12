SCH félicité par Léon Marchand pour "JVLIVS III"

Un hommage inattendu, mais qui a dû faire chaud au cœur du S. Léon Marchand, la star incontestée des JO 2024 à Paris, n’est pas seulement un prodige des bassins. Derrière ses performances record, il révèle aussi des goûts musicaux bien affirmés, et son dernier clin d’œil sur X (anciennement Twitter) à SCH en témoigne.

Alors que SCH vient de sortir son dernier opus, "JVLIVS III", déjà acclamé comme un succès monumental et potentiellement album de l’année, le nageur s’est fendu d’un simple mais puissant message : "Merci SCH". Une phrase courte, mais lourde de sens, qui montre que le projet du rappeur fait l’unanimité, bien au-delà du public rap habituel.

Ce n’est pas la première fois que Léon Marchand montre son amour pour le rap français. Grand consommateur du genre, il avait déjà partagé son admiration pour un autre pilier du game : Laylow. Dans une interview, il avait déclaré :

"J’ai été traumatisé par son premier album, son deuxième album et L’Étrange Histoire de Mr. Anderson c’était vraiment quelque chose pour moi. Je l’ai beaucoup écouté et je m’identifie à ses paroles. C’est un artiste qui a appris seul et qui a tracé son propre chemin, comme moi."