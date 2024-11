"La bataille d'Orly" : Une exposition sur la bagarre entre Booba et Kaaris va voir le jour !

Et ça va se passer à Paris !

Booba et Kaaris présents dans une expo

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir ! La relation entre Booba et Kaaris a toujours été digne des montagnes russes. Après avoir lâché un gros banger avec "Kalash", leur complicité a viré au clash, jusqu’à l’affrontement légendaire de l’été 2018 à l’aéroport d’Orly. Une bagarre devenue virale sur les réseaux sociaux, immortalisant leur rivalité sous une toute autre forme.

Même si aujourd’hui la tension entre les deux n’est pas totalement retombée, avec un Kaaris silencieux face aux piques répétées de Booba, cet épisode marquant va être mis à l’honneur. À partir du 12 décembre, Paris accueillera une exposition intitulée "La Bataille d’Orly", qui retracera en détail la célèbre embrouille.

L’exposition, imaginée par Guillaume Cagniard, se compose de peintures et de sculptures qui reviennent sur les moments forts de leur opposition. Pensée comme un film, elle se divise en trois parties :

Le duel à l’aéroport, qui revient sur ce jour chaotique à Orly. L’opposition virtuelle, retraçant les clashes en ligne entre les deux artistes. Le match retour, évoquant le combat qui aurait dû désigner un vainqueur final mais n’a jamais vu le jour.

L’événement se tiendra du 12 au 24 décembre à la Galerie Le 78 à Paris. Bien sûr, Booba n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux, fidèle à son habitude de commenter tout ce qui touche à sa légende.

Alors, qui ira explorer cette expo insolite, qui mélange art et culture rap en revenant sur l’un des moments les plus marquants du rap game français ? "La Bataille d’Orly", une histoire qui continue de fasciner, même cinq ans plus tard.