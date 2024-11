Un animateur de Générations à l'affiche de "La Cage" !

Yanisse Kebab, animateur du 16/20 sur Générations Lyon, a fait une jolie perf dans la série Netflix qui cartonne en ce moment.

Si vous êtes un suiveur assidu de l'actualité des séries, vous n'êtes probablement pas passés à côté de l’œuvre qui est une des plus importantes de cette fin d'année 2024. On parle évidemment de "La Cage", une série créée par Franck Gastambide et son co-scénariste Sylvain Caron et qui plonge le spectateur dans l'univers du MMA, d'abord chez les amateurs, puis dans un cadre beaucoup plus professionnel puisque le personnage de Taylor (joué par Melvin Boomer) a de très grandes ambitions et veut devenir la star de sa discipline, un peu à l'image d'Apash dans "Validé", qui ne part de rien et veut conquérir le trône du rap français. Au milieu d'un casting de stars, un animateur bien connu des auditeurs de Générations Lyon a su saisir l'opportunité pour se créer sa place : Yanisse Kebbab.

Un très beau rôle au milieu d'un casting 5 étoiles

On parlait juste avant de casting de stars, c'est même beaucoup plus que ça. Car Franck Gastambide a gardé cette envie de faire apparaître à l'écran des références du sujet dont traite la série. A l'image de "Validé" avec le rap, où on retrouvait par exemple Lacrim ou encore Rohff, parmi plein d'autres rappeurs, dans "La Cage", ce sont par exemple des légendes telles que Georges Saint-Pierre, Jon Jones ou encore Cyril Gane qu'on retrouve à quelques reprises dans la série. Et parmi toutes ces grosses stars, notre animateur préféré du 16/20 sur Générations Lyon avait lui aussi un rôle plutôt important !

Celui qui est aussi acteur et humoriste jouait le rôle de Bilal, membre du club de MMA dirigé par Franck Gastambide, surnommé "Boss" dans la série, qui n'a peut-être pas un niveau de folie mais qui est un véritable passionné de combats, rempli de bonne volonté, toujours prêt à donner un coup de main à la salle et à envoyer de la force à ses potes qui combattent. Un vrai soutien moral pour le personnage principal, donc, et totalement désintéressé, contrairement au "faux frère" que Taylor prend pour son meilleur ami.

Drôle et très attachant, Yanisse incarne à lui seul la touche d'humour qu'on retrouve souvent dans les films et séries de Franck Gastambide, et il le fait très bien. On a notamment en mémoire la fameuse scène de la rencontre avec Georges Saint-Pierre, à la fois drôle et touchante. Un peu à l'image du personnage de Yanisse dans la vie de tous les jours, drôle, mais aussi à l'écoute, accessible. Bref, tout ça pour dire qu'on est très fiers de lui et on espère que cette perf soit le début d'une grande aventure dans le cinéma !