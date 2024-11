Lil Wayne avertit Kendrick Lamar après ses lyrics sur le Super Bowl

"Keep Wayne's name out of you're fucking mouth", grosso modo.

C'était la grosse actualité du weekend, voire probablement une des plus grosses actu de l'année concernant le rap US, au vu de la pauvreté du cru 2024 en termes d'albums marquants et qui fonctionnent : Kendrick Lamar a sorti un nouvel album. Le projet s'appelle "GNX", et il est sorti par surprise, sans aucune promo ni aucune annonce de la part de l'artiste. Un 12 titres avec pas mal de featurings et dans lequel K.Dot mentionne les noms de beaucoup d'autres rappeurs, notamment Snoop Dogg, mais aussi Lil Wayne, à propos de l'autre sujet polémique de l'année 2024 en rap US : le fait que Kendrick ait été choisi pour jouer à la mi-temps du Super Bowl, qui a lieu à la Nouvelle-Orléans.

Une polémique qui vire au clash ?

Le sujet était devenu tellement brûlant que Jay-Z, qui est producteur des shows à la mi-temps du Super Bowl et qui a donc fait partie de ceux qui ont préféré Kendrick Lamar à Lil Wayne, se faisait insulter par pas mal de monde sur les réseaux. Mais au lieu d'essayer d'oublier tout ça en fermant les yeux, K.Dot en a rajouté une couche dans son dernier album, sur le morceau "wacced out murals", dans lequel il rappe : "J'écoutais souvent 'Tha Carter III', je portais fièrement ma chaîne Rollie, mais l'ironie c'est que je pense que mon taff a mis Lil Wayne au plus bas", en faisant évidemment référence au fait que s'il a été choisi pour ce show à la mi-temps du Superbowl, c'est pour sa grosse année, mais que le fait d'être autant reconnu pour son travail a mis Lil Wayne au fond du trou.

Kendrick se plaint quelques lignes plus tard que Nas est le seul rappeur à l'avoir félicité lorsqu'il a été choisi pour le Super Bowl. Ce qui n'est pas étonnant : tout le monde kiffe Lil Wayne dans le rap game. Ce dernier a d'ailleurs réagi via son compte Twitter, ne comprenant pas pourquoi son nom faisait encore la une alors qu'il voulait juste digérer son seum tranquille dans soin coin.

Man wtf I do?!

I just be chillin & dey still kome 4 my head. Let’s not take kindness for weakness. Let this giant sleep. I beg u all. No one really wants destruction,not even me but I shall destroy if disturbed. On me. Love — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) November 23, 2024

Du coup, il a tenu à avertir Kendrick Lamar via un tweet qui laisse peu de place à l'interprétation : soit il le laisse tranquille et arrête de parler de lui, soit ça va chier.

Mec, qu'est-ce que je fais bordel ? Je suis tranquille dans mon coin et ils continuent à vouloir ma tête. Ne prenez pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Laissez le géant dormir. Je vous en conjure tous. Personne ne veut la destruction de personne, même pas moi, mais je devrais détruire si on me dérange encore. Sur ma tête. Love.

On espère que Kendrick a compris le message, sinon, ça risque de repartir en clash de plus belle, avec Lil Wayne cette fois, qui est beaucoup plus aimé et respecté dans le game que Drake, ce ne sera donc pas aussi facile...