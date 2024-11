Kaaris validé par 50 cent !

Et c'est un certain DUC qui ne va pas être content...

Kaaris met le feu en Amérique

Crossover improbable, mais bien réel : Kaaris vient de marquer un grand coup outre-Atlantique grâce à une validation en bonne et due forme de 50 Cent. Le rappeur de Sevran, actuellement en pleine tournée pour les 10 ans de "Or Noir", son album devenu un véritable classique du rap français, continue de briller sur plusieurs fronts, y compris le cinéma.

"Pena Duro" dans le prochain film de 50 Cent

Pendant que K2A enflamme les scènes françaises, 50 Cent, l'icône du rap US, s’illustre comme producteur exécutif du prochain "Criminal Squad 2". Et surprise ! Dans l’extrait fraîchement dévoilé du film, les auditeurs attentifs ont pu reconnaître un morceau bien connu des amateurs de rap français : "Pena Duro" de Kaaris, produit par Therapy, sorti en 2023.

Ce choix de 50 Cent témoigne une fois de plus du respect croissant des artistes américains envers le rap français. Avec des morceaux qui traversent les frontières, les rappeurs français gagnent une visibilité de plus en plus importante sur la scène internationale.

Le rap français conquiert les US

Ce n’est pas le premier signe d’intérêt des stars américaines pour nos talents hexagonaux. La multiplication des feats entre artistes des deux côtés de l’Atlantique en est la preuve. Le prochain Gazo x Offset, prévu pour le 29 novembre, est un parfait exemple. Sans oublier les coups de cœur artistiques, comme Rihanna, qui n’a pas caché son envie de collaborer avec Hamza après le succès de son feat avec DJ Snake.

Une consécration pour Kaaris

Pour Kaaris, cette intégration d’un de ses morceaux dans un projet de 50 Cent est une reconnaissance majeure. Si une collaboration musicale entre les deux artistes n’est pas encore confirmée, c’est déjà une belle consécration pour le rappeur de Sevran, qui continue de prouver que son influence va bien au-delà des frontières françaises.

Musique, cinéma, et reconnaissance internationale : le dozo est plus que jamais au sommet !