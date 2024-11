Kodak Black : son comportement étrange pendant un live inquiète les fans

On est peut-être encore en train de perdre le "Project Baby".

La génération maudite du rap US

Au milieu des années 2010, le rap US a vu émerger une nouvelle génération d'artistes un peu comparables aux grunges et aux punks de la génération "no future". Des rappeurs un peu nihilistes pour qui rien n'a plus de sens ni d'importance, conscients d'évoluer dans une société complètement en crise, sans lueur d'espoir à l'horizon, et qui n'hésitent pas à soigner leur mal-être avec de la drogue. On peut nommer XXXTentacion, par exemple, Juice Wrld, ou encore Kodak Black, comme faisant partie de cette "tendance". Concernant Kodak, le rappeur est connu pour son talent fou, mais aussi ses nombreux problèmes avec la justice, lui qui multiplie les allers-retours en prison depuis ses 18 ans. Plus généralement, on voit bien que le rappeur a un comportement erratique, mais cette semaine, il a vraiment mis les gens mal à l'aise.

Détruit par la drogue et la taule ?

On sait que le rappeur est ressorti changé de son dernier "long" voyage en prison, à la fin duquel il avait fini par être gracié par Donald Trump. Son avocat avait plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme, puisque son client s'est retrouvé agressé pendant une bagarre, à la fois par ses codétenus, mais aussi par les surveillants. Privé à plusieurs reprises de nourriture et de sommeil, il n'a plus jamais été le même après sa sortie en 2021.

Full compilation of Kodak Black TWEAKING on Kai Cenat stream in 4 minutes... 😭💀 pic.twitter.com/dzCFLp2mox — Clipper (@Clipper1_) November 5, 2024

Cette semaine, le rappeur était invité sur le live du streamer Kai Cenat. Un live qui a été plutôt mouvementé, comme le montrent les extraits qui sont apparus sur Internet. On y voit Kodak Black errer, le regard parfois un peu dans le vide, parfois beaucoup trop concentré au vu de l'ambiance de l'émission. Bref, le rappeur était clairement sous drogue, voire même sous plusieurs drogues. Il a d'ailleurs avalé un comprimé de Percocet en plein live, avant de tomber à la renverse. Vous savez, le Perc', ces comprimés que Future mentionnait dans le refrain de "Mask off" et qui contiennent un opioïde, et un analgésique, censé lutter contre la douleur.

Si évidemment le rappeur a exagéré, notamment concernant sa chute en arrière, pour faire le show devant les viewers, les internautes sont plusieurs à avoir exprimé leurs craintes concernant la santé de Kodak Black. Notamment que ce dernier avait affirmé avoir tout arrêté au milieu de l'année, en disant qu'il n'avait plus touché à une pilule depuis sa dernière sortie de prison.

Kodak Black a tenté de répondre, le lendemain, avec des arguments qui ne sont pas très convaincants, puisqu'il dit clairement qu'il est le premier à savoir qu'il a besoin d'aide et qu'il n'a pas besoin qu'on le lui fasse remarquer. Il dit aussi aux internautes que tout le monde a un vice, et qu'ils doivent être nombreux à être sous champi, sous ballons ou sous acides, alors qui sont-ils pour le juger ?

Ici, on espère surtout que l'artiste va redescendre sur terre, lui qui était extrêmement talentueux mais dont les derniers projets sont devenus quasiment anecdotiques.