Mister You revient sur l'affaire avec Clément : "Ca l'a touché psychologiquement"

La musique est la plus forte des armes et Mister You l'a bien compris !

Une amitié brisée

Mister You a fait un retour lourd sur son passé. Invité par Naskid sur Twitch, il a retracé sa carrière et s’est attardé sur un épisode qui a changé sa vie : sa vie en prison et l’affaire Clément. Pour ceux qui savent pas, Clément, c’est un pote d’enfance qui l’a balancé aux forces de l'ordre pour protéger un autre grand du quartier. Une trahison qui a inspiré le morceau devenu mythique : "Lettre à un traître".

Clément, un frère devenu traître

Dès le début, Mister You met les choses au clair : Clément, c’était un pote d’enfance, un vrai. "Le problème, c’était quoi en vrai ? C’était mon ami d’enfance, mon gars sûr," lâche Mister You. Mais voilà, Clément l’a poignardé dans le dos. Il avait gardé des armes pour un autre mec et, quand la police l’a serré, il a balancé Mister You. "À la rigueur, tu me balances moi, mais pourquoi tu dis que tout est à moi alors que les armes elles étaient pas à moi ?"

Une réponse par la musique

Touché dans son ego et son cœur, Mister You décide de répondre avec sa seule vraie arme : la musique. Il sort alors "Lettre à un traître", un titre qui fait mal. En prison, un chef de détention lui donne le meilleur conseil : "Monsieur Latifi, la musique est une arme. Elle fait trembler les plus grands." Ce mot, Mister You le prend à cœur. Dans cette diss-track, il balance tout, se défoule, laisse sa colère et sa peine exploser.

Ce qui est fou, c’est que la track a fait des dégâts bien au-delà de ce que Mister You avait prévu. Selon lui, Clément a été vraiment secoué. "Il m’a dit qu’il aurait préféré limite que je le schlasse que je lui tire dessus, plutôt que de faire ce morceau," raconte Mister You. Aujourd’hui, Clément aurait même déménagé, il prendrait des médicaments pour gérer les répercussions psychologiques de l’histoire. Quand Mister You a lâché cette track, il voulait toucher son pote, mais il a sûrement tapé plus fort qu’il pensait.

Une page tournée, mais une leçon retenue

Malgré tout, Mister You a réussi à transformer cette douleur en force. "De l’eau a coulé sous les ponts… À chaque mal en bien, il m’a donné envie de tout péter," confie le rappeur. Cette trahison, ça l’a poussé à aller plus loin, à sortir encore plus fort dans le game.

Aujourd’hui, les rancunes se sont un peu calmées. Ils se sont croisés une fois, à Montpellier, pendant un showcase. Malgré le passé, Mister You a tourné la page, même si cette histoire restera marquée dans son cœur.

En fin de compte, cette affaire, c’est le parfait exemple de la puissance de la musique et de la complexité des relations dans le milieu. Mister You a pris une trahison et l’a transformée en art, montrant que le son, quand il est fait avec le cœur, peut toucher bien plus fort que les mots.