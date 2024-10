Naps : son procès aura bien lieu

La cour de cassation a confirmé que Naps sera bien renvoyé devant le tribunal, afin d'être jugé pour viol.

Une affaire qui traîne depuis 2021

Cela fait désormais plusieurs années que le rappeur marseillais Naps, qui est devenu un des plus gros vendeurs du rap game français (quasiment tous ses albums sont double platine, à part les derniers), traîne derrière lui une affaire complexe. Depuis 2021, le parquet de Paris a ouvert une enquête à son encontre pour viol, après la pleinte d'une femme de 20 ans. Des accusations que le rappeur a toujours nié, parlant de rumeurs, mais pour lesquelles il était placé sous contrôle judiciaire.

Mais cet été, trois nouvelles plaintes ont apparemment été déposées contre lui, pour les mêmes motifs. Il a de plus été incarcéré cet été pour non respect de son contrôle judiciaire. Cette semaine, la cour d'appel de Paris a statué sur le fait qu'un jugement devant le tribunal aura bien lieu devant la cour criminelle.

Un procès confirmé par la cour d'appel

C'est pour la plainte de 2021 que Naps sera déféré devant le parquet de Paris. La jeune femme accuse Naps de l'avoir violée dans son sommeil, dans une chambre d'hôtel parisien, pendant al nuit du 31 septembre au 1er octobre 2021. Des faits que le rappeur continue de nier avec la plus grande fermeté. Selon son avocat :

Naps se présentera à son procès en toute sérénité, avec le même état d’esprit qui était le sien pendant l’instruction.

On ne sait cependant pas exactement quand ce procès aura lieu. Une fois que cette affaire sera terminé, Naps devra probablement faire face à un nouveau procès, concernant les 3 nouvelles plaintes pour viol et agressions sexuelles déposées contre lui au mois d'août 2024. On vous tiendra au courant de l'évolution de l'affaire.