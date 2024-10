Kaaris explique pourquoi il n'habite plus en France

Les regards des gens ont trop changé...

Kaaris en mode acteur

On voit un peu moins Kaaris dans le rap game depuis quelques mois, lui qui n'a pas sorti d'album depuis "Day One" à la fin de l'année 2023, un projet qui n'avait d'ailleurs pas fait beaucoup de bruit comparé aux précédents. Mais il faut dire aussi que K2A a un peu changé l'ordre de ses priorités, en mettant plus l'accent sur son boulot d'acteur. On le retrouve d'ailleurs cette semaine à l'affiche d'une comédie française plutôt ambitieuse (en tout cas au niveau du casting) et qui vient de sortir dans certaines salles de France : "4 Zéros". Il faut aussi dire que si Riska est plus discret, c'est également parce qu'il n'habite plus en France, tout simplement.

Au calme au Portugal

A l'occasion de la sortie du film et afin de faire un peu de promo pour l’œuvre, Kaaris a accepté l'invitation de Guillaume Pley pour participer à son émission "Legend". Ils ont pu discuter de plusieurs sujets, notamment sur la perte de sa mère, survenue l'année dernière. Une perte dont le rappeur a visiblement du mal à se remettre. Mais un autre sujet important a été abordé pendant l'interview : le fait que Riska ne vit plus en France. Un déménagement motivé par sa trop grande notoriété dans le pays, qui peut finir par poser des problèmes.

Tu le sens parce que les regards deviennent bizarres, ça commence à regarder sur le téco. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cerveau de l'humain. C'est pour ça que je suis à Lisbonne. Des fois c'est dur, c'est compliqué. Quand je suis avec mes enfants, il y en a qui se gênent pas et qui me demandent même s'ils peuvent prendre une photo avec. C'est une dinguerie.

Kaaris est donc installé à Lisbonne, au Portugal, où il semble couler une vie plus paisible."Je vais à Lidl, il y a grave de bons trucs. Claquettes, Lidl, caddie tranquille. Il n'y a personne qui va dire 'mais qu'est-ce que tu fais-là?'". La deuxième info, c'est donc que Kaaris va régulièrement à Lidl ! On lui souhaite évidemment la paix et la tranquillité là-bas, et on lui souhaite aussi un bon démarrage pour "4 zéros".