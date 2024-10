Dr. Dre condamné pour harcèlement sur son conseiller conjugal

L'histoire est complètement folle.

Dr. Dre bientôt de retour avec Snoop Dogg

On est à quelques semaines d'un événement historique dans le rap US : le retour de deux véritables légendes, Snoop Dogg et Dr. Dre, sur un album produit par le Doc et qui s'appellera "Missionary". Comme vous l'imaginez, le disque a été fabriqué pour être la suite de "Doggystyle", les deux positions préférées de nos deux rappeurs West Coast, on dirait. Alors que le casting pour l'album s'annonce plus que bouillant, avec notamment la présence de Method Man entre autres, on vient d'apprendre que Dr. Dre se retrouvait dans une sacrée sauce : il a été condamné pour harcèlement sur son conseiller conjugal.

Interdiction d'approcher et menaces

Son ancien conseiller conjugal (puisque Dre est aujourd'hui divorcé) a en effet poursuivi le producteur pour harcèlement en réclamant 10 millions d'euros. Le 11 octobre, il a déjà fait un premier pas vers la victoire puisqu'il a obtenu une interdiction d'approcher pour Dr. Dre, pendant une période d'un an et demi à cause de prétendues menaces faites par Dre.

Le Dr. Charles Sophy affirme que le harcèlement aurait commencé en 2023, lorsque Dr. Dre l'a contacté en lui disant qu'il avait convaincu des gens de raconter des choses négatives sur lui (probablement dans le but de lui faire perdre son procès lors du divorce). Il affirme également que Dre aurait envoyé de faux agents du FBI à son domicile pour lui faire peur, ce qui a forcé le conseiller à porter une veste pare-balles chez lui.

L'avocat de Dr. Dre explique que la conduite du conseiller n'a pas été très clean lors du divorce, puisque le Dr. Sophy s'occupait en même temps du divorce des parents tout en s'occupant des enfants, et qu'il aurait encouragé un des enfants à prendre parti contre son père, en l'encourageant même à aller parler à la presse avec de fausses allégations pour que la compensation financière souhaitée par la mère lui soit plus facilement accordée. L'avocat explique également que le Dr. Sophy a tout fait pour refuser que les autorités enquêtent sur ce sujet et essaie de riposter avec une plainte sans fondement. On risque d'entendre à nouveau parler de cette affaire dans les prochaines semaines !