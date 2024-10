Jul débarque dans le nouveau Call of Duty: Black Ops 6

Après Snoop Dogg et Nicki Minaj, c'est au tour du J de sortir le kalash.

Le businessman discret

On sait bien que le sujet Jul peut être assez clivant chez les amateurs de rap, puisque certains n'aiment pas trop sa musique, même si, en fait, ils ne la connaissent pas : le J est parfaitement capable de kicker fort, même si ça n'est pas avec ça qu'il passe en radio. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son sens du business. Pas besoin d'en faire des tonnes en sortant des bouteilles de whisky D.U.C. chères et pas très bonnes, Jul préfère sortir sa ligne de vêtements, et multiplier les collaborations en créant aussi des maillots de foot, en bossant avec l'OM, en créant des applis, tout ça sans faire de bruit. Mais son dernier partenariat risque de faire beaucoup parler : l'OVNI va collaborer avec Call Of Duty: Black Ops 6 !

Le J débarque sur CoD !

On le sait depuis des années : la licence Call Of Duty adore collaborer avec des rappeurs, ou même des stars en général. Des collaborations qui prennent le plus souvent la forme de skins d'opérateurs (les persos que vous pouvez jouer dans le jeu), comme ça a notamment été le cas ces dernières années, à plusieurs reprises, avec Snoop Dogg, ou dernièrement avec Nicki Minaj.

Du coup, Jul pourrait bien avoir droit à son skin dans le prochain Call of Duty: Black Ops 6, qui sera visiblement disponible à partir du 25 octobre 2024. Il se murmure même que le jeu pourrait être disponible sur le Game Pass de Microsoft. Ce qui est certain, c'est que le J a posté un trailer mystérieux en mode "c'est la guerre" sur son compte Instagram, et on espère vraiment que cette collab prendra la forme d'un skin, à l'image de ce qu'on a pu avoir avec Snoop et Nicki.

On entend déjà les gens rager après avoir pris un fameux "360 no scop" de la part de Jul dans le jeu, ou au contraire, ceux qui détestent le J et qui vont se faire un malin plaisir de le traquer pour lui coller un headshot. C'est la première fois que Call of Duty collabore avec un artiste français, même si l'année dernière, on avait déjà eu droit à un skin à l'effigie de Paul Pogba, un artiste du ballon.