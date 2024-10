SDM : cette star du rap US qui l'a inspiré pour sa carrière

Comme tout le monde, SDM a des idoles de jeunesse, qui l'ont poussé à se lancer dans le rap.

SDM au top des charts

On vous en a un peu parlé vendredi dernier et c'est bien normal : c'est clairement une des plus grosses sorties du mois en rap français, avec la mixtape de Tiakola. SDM a en effet dévoilé son album "ALVALM", son troisième disque sorti chez 92i, et probablement le dernier. Un album qui a fait pas mal de bruit, avec des morceaux bien agressifs, comme celui dans lequel il allume Zemmour et Hanouna. Depuis cette sortie, le rappeur de Clamart est littéralement partout, il a même été invité chez Quotidien et surtout, il a fait le meilleur démarrage du monde la semaine dernière sur Spotify. En interview pour Konbini, Saddam en a dit un peu plus sur ses influences qui l'ont poussé à se lancer dans le rap.

50 Cent, toujours aussi populaire chez nos rappeurs FR

Ce n'est pas tous les jours que Konbini consacre une interview un peu longue à un rappeur en se concentrant uniquement sur la musique, alors quand ils le font, on salue le travail ! SDM s'est livré comme rarement à propos de ses influences musicales, en commençant évidemment par le patron, monsieur Koffi Olomidé, mais aussi Fally Ipupa. Dans ses influences, il cite également le morceau "La Lettre" de Lunatic, puisqu'en tant que gars du 92, tout ce qu'a fait Booba l'a forcément marqué dans sa jeunesse. Mais le moment le plus intéressant, c'est celui où il parle de 50 Cent et de "Hustler's Ambition". Pour lui, c'est FIfty qui lui a donné envie d'être un artiste :

50 Cent c’est tout simplement le mec qui m’a donné envie d’être un artiste. Je sais pas tu le vois, il est là, tu le trouves frais. Il a des bijoux, il est balèze. Dans ses clips, il y a plein de meufs autour de lui… En fait, je sais pas il fait rêver. Le rap américain m’a jamais vraiment intéressé parce que je ne comprends pas les paroles mais lui, je sais pas, je n’avais pas besoin de comprendre. Le flow qu’il mettait quand il chantait, les refrains, les trucs j’aimais trop.

SDM a ensuite cité d'autres influences comme Werrason, Charles Mombaya, mais aussi Charles Aznavour (il dit même être fan de 97% de sa discographie), ou encore Mister You. On vous laisse découvrir la vidéo en intégralité, c'est vraiment du bon taff, et SDM parle sans prendre de pincettes, ce qui devient de plus en plus rare dans le rap français.