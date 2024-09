Suge Knight interpelle Jay-Z, Snoop Dogg et Dr.Dre au sujet de Diddy

L'ex-boss de Death Row Records soulève une question épineuse à propos de l'affaire Diddy...

L'affaire Diddy, plus gros scandale de l'histoire du rap game ?

On n'aurait jamais cru qu'une affaire judiciaire concernant un rappeur aurait fait autant de bruit, pendant aussi longtemps. Même le procès YSL, concernant plusieurs meurtres et des tentatives d'extorsion et de chantage, n'a pas eu autant de buzz. Il faut dire que l'affaire Diddy a tout pour devenir un des scandales du siècle et on se dirige sûrement vers une sorte d'affaire Epstein version rap, avec énormément de stars qui pourraient être concernées. Tout le monde donne son avis sur le sujet, et le dernier en date, c'est Suge Knight. L'ancien boss de Death Row a d'ailleurs quelques questions à poser à ce sujet, à Jay-Z, mais aussi à Snoop Dogg.

Suge Knight, homme rancunier ou bien informé?

Avant toute chose, on est obligés de repréciser le contexte : Suge Knight déteste P.Diddy, avec qui il a longtemps été en rivalité à l'époque de Tupac notamment. Mais il a aussi une dent contre Snoop Dogg, notamment depuis que Snoop a racheté la marque Death Row Records en 2022. On doit donc prendre tout ce que Suge dit à leur propos avec des pincettes, car le monsieur est un sacré manipulateur quand il s'y met, il sait jouer de son aura de gangster pour faire croire qu'il connait des choses sur l'un ou l'autre sans que ça soit tout à fait exact.

Le boss déchu est toujours en prison, mais ça ne l'a pas empêché d'être contacté par NewsNation afin de donner son avis sur l'affaire Diddy. Suge Knight a commencé à affirmer que "beaucoup de gens dans le rap savaient ce qui se passaient du côté de Diddy". Il a également interpellé ceux qui sont restés curieusement silencieux depuis le début de l'affaire :

Je m'en fous si c'est T.I., je m'en fous si c'est Rick Ross, je m'en fous si c'est Jay, je m'en fous si c'est Snoop, Dre, ou The Game : personne n'a pris la parole.

Dans la liste, il n'y a que des noms de gens qui ont travaillé avec Diddy, ou qui avaient des relations assez proches. Il a aussi donné son avis sur la manière dont Diddy allait manœuvrer dans les prochaines semaines pour s'en sortir :

Ce n'est pas un idiot, il est assez intelligent pour nous jouer des tours. En plus de tout ça, il a été en relation avec le FBI pendant la plupart de sa carrière. Il a des gens très puissants de son côté. Un de ses partenaires l'avait aidé à monter son entreprise avec l'argent de la drogue, et Obama l'avait fait sortir de prison. Donc ça n'est pas comme s'il n'avait aucun move possible. Je pense que personne ne devrait vendre la peau de l'ours, je ne pense pas qu'il va baisser les bras, se mettre en boule dans un coin et mourir.

Effectivement, on imagine nous aussi que Diddy a plus d'un tour dans son sac et que ses nombreux contacts vont être activés pour essayer de le faire sortir de là. Mais pas sûr que ça suffise !