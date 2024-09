Baki s'excuse envers Rohff

Le jeune prodige du MMA

Rohff vs Baki, round 2

Alors que le MMA, et en général tous les sports de combat continuent à gagner en popularité en France, le monde du rap et celui du MMA sont de plus en plus étroitement liés. D'ailleurs, les combattants MMA font souvent leur entrée dans l'arène au son de gros banger rap FR, histoire de se donner de la motivation et de faire peur à l'adversaire. Les rappeurs veulent jouer aux durs, certains combattants veulent jouer aux cailleras, et forcément, ça crée parfois quelques séances de "trashtalking" sur les réseaux, même si tout ça est fait avec humour. Récemment, Rohff avait interpellé Baki, qui lui avait attribué une note de 2/10 en boxe anglaise, mais il est depuis revenu sur son jugement.

"J'ai été inconscient"

En effet, Baki avait noté une séance pendant laquelle on voyait Housni s'entraîner avant de lui attribuer une note assez basse, ce qui avait amusé Housni, qui lui avait répondu en vidéo. "A ton âge on mettait des KO, la vérité y avait même pas d'arbitre", a notamment déclaré Housni. Depuis, le rappeur du 94 a repris l'entraînement, toujours en ce filmant cette fois-ci, et Baki a visiblement réévalué sa note.

En effet, le combattant a reposté la story d'entraînement de Rohff, en y ajoutant en légende "j'ai été inconscient", reprenant les termes du padre du Rap Game pour dire qu'il l'avait sous-côté. Housni a lui aussi répondu à cette prise de conscience de la part du jeune combattant, en lui disant : "T'es un bon Baki tu sais reconnaître tes tords, t'es pas orgueilleux".

Finalement, après être tombés d'accord pour allumer le réalisateur du film sur DJ Mehdi, Rohff et Booba pourraient bien finir par retomber d'accord en supportant Baki pour sa revanche contre Doumbe !