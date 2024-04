Pusha T s’en prend à Drake en plein clash avec Kendrick Lamar

Tout le monde veut la peau de Drizzy en ce moment.

Si pendant des années, Drake et sa musique semblent avoir fait plutôt l'unanimité parmi le public, chez les rappeurs, c'est beaucoup moins clair. Pour commencer, tout un tas de "OG" du game ont commencé à l'attaquer sur l'utilisation de ghostwriters il y a des années. Mais certains autres rappeurs ont aussi voulu contester sa place de numéro 1 acquise grâce à ses ventes. Enfin, il y a aussi ceux qui ne peuvent tout simplement pas supporter Drizzy, son personnage et qui le font savoir. Pusha T fait partie de ceux-là.

On se rappelle que "King Pus" avait été très offensif en révélant la paternité non assumée de Drake dans un diss track. Cette fois, alors que Drizzy est empêtré dans un clash tout frais avec Kendrick Lamar (après la sortie de "Like That"), Pusha T a décidé de se rappeler aux bons souvenirs de son adversaire via Twitter. Un utilisateur non connu a déclaré : "Je voulais juste rappeler à tout le monde que après toutes ces années à parler de rue chez Drake, personne n'a jamais posé ne serait-ce qu'un doigt sur Pusha T".

I just wanted to point out that after all these years of mob talk from Drake, nobody ever laid a finger on @PUSHA_T — John Queue (@YoQueue) April 2, 2024

Pusha T ne pouvait évidemment pas laisser passer un tel tacle envers son pire ennemi : "ni un ongle rose", en faisant référence aux photos de Drake sur lesquelles on pouvait le voir avec du vernis à ongles rose. Oui, c'est facile, oui, les rappeurs US sont des gamins, mais en cette période un peu creuse de l'actualité, ça nous amuse beaucoup de les voir se troller de la sorte. On espère maintenant que la réponse de Drake sera à la hauteur, lui qui n'a répondu que brièvement sur scène pour le moment.