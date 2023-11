C'est un clip qui dégage beaucoup de créativité.

CYHI et PUSHA T sortent un tout nouveau clip, "Mr. Put That Shit On". Cyhi se trouve dans deux lieux différents. On le voit d'abord dans un champs jouant au petit bonhomme des champs accompagné d'ânes entrain de manger du foin. Le chanteur débarque ensuite sur le tapis rouge aux côtés de sa petite amie. Tout naturellement, ses fans le voyant se précipitent pour aller à sa rencontre à la recherche d'un autographe ou prendre des photos.