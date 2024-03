50 Cent se moque à nouveau de Diddy

Fifty se régale en ce moment.

50 Cent a de la chance, il a fêté deux fois Noël en très peu de temps cette année. la première fois, c'était le 25 décembre et la deuxième fois, c'est lors des rebondissements récents autour de "l'affaire P.Diddy", qui, en plus d'être véritablement impliqué dans des affaires criminelles (agressions, notamment avec des mineures), voit ses activités sexuelles avec hommes et femmes révélées au grand jour. Pour 50 Cent, c'est probablement un des plus beaux jours de sa vie, d'ailleurs il en profite énormément pour troller Diddy, qu'il a toujours détesté.

Le problème, quand vous êtes la cible de 50 Cent, c'est que non seulement il ne lâche rien mais en plus, il est drôle et sait comment faire rire la foule. On en a un nouvel exemple cette semaine, lors d'un des concerts de Fifty pour son "Final Lap Tour", au Stick Resort Amphitheatre de Phoenix. Pendant une très courte interlude sur scène, le rappeur s'est adressé directement au public, en leur rappelant des souvenirs de l'année dernière, quand il avait performé en pleine canicule :

"Mec, quelqu'un aurait pu vraiment tomber dans les pommes... S'ils étaient morts, ça aurait été la merde. Live Nation aurait fait comme s'ils n'avaient rien à voir avec le concert. '50 est le promoteur, 50 a fait de la merde. On lui avait dit de ne pas le faire.' C'est ce que vous m'auriez fait. C'est fou. Je vous aime, pourquoi vous ne m'aimez pas en retour ? 'Where is the love?'", termine-t-il, avec une belle ref aux Black Eyed Peas.

50 Cent throws shots at Diddy (Brother Love) as he explains to an Arizona crowd why he had to reschedule the show. pic.twitter.com/CwgcZmvmCb — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 5, 2024

Mais il enchaine rapidement en déclarant : "attendez, attendez, on ne veut pas trop de 'love'. Vous savez bien ce qui est arrivé avec 'Brother Love'", ce qui a déclenché les rires de la foule, juste avant de lancer "Windows Shopper". Brother Love est évidemment un des surnoms récents de P.Diddy, qui avait plusieurs fois changé de nom ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est que 50 Cent est vraiment un crack dans l'art de clasher. Certains rappeurs français devraient s'en inspirer...