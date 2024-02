50 Cent et Ja Rule continuent de se clasher

Le clash le plus long de l'histoire du rap.

S'il y a bien un clash qui aura rythmé les années 2000 dans le rap game, c'est celui entre 50 Cent et Ja Rule. Les deux rappeurs se détestent depuis les années 2000 et la haine entre les deux n'a pas faibli avec le temps. Pourtant, plus aucun de ces deux rappeurs n'est "pertinent" aujourd'hui, l'un ou l'autre n'ont pas sorti un bon morceau depuis 10 ans, mais ça n'empêche pas les deux vétérans de continuer à s'insulter et à se provoquer. Cette fois, c'est le casier judiciaire de Ja Rule qui est au centre de l'agitation.

En effet, à cause de son casier judiciaire aux USA, Ja Rule aurait vu le Royaume-Uni refuser sa demande d'entrée sur leur territoire, alors qu'il avait déjà programmé une tournée dans le pays, le promoteur ayant même commencé à vendre les places. Dans un tweet de Ja Rule, on peut lire : "je suis dévasté je ne peux pas croire que le Royaume-Uni ne me laisse pas rentrer, j'ai dépensé plus d'un million de dollars de ma poche pour produire cette tournée tout ça pour me faire refuser l'entrée quelques jours avant mes concerts. Ca n'est pas juste pour moi et pour mes fans, 85 % des billets ont été vendus et maintenant je ne peux pas venir...".

Évidemment, Internet s'est immédiatement mis à troller Ja Rule, en sous-entendant que 50 Cent était derrière tout ça, lui qui adore humilier son rival. La réponse de Fifty ne s'est pas faite attendre : le rappeur a directement affirmé qu'il n'avait rien à voir avec cette interdiction d'entrer sur le territoire britannique, mais que cette situation le faisait vraiment beaucoup rigoler, comme on peut le voir sur Instagram.

Réponse de Ja Rule à Fifty : "N*gro, t'es une baltringue, ferme-là". Au moins, voilà une chose qui ne changera pas avec le temps dans le rap : la haine entre 50 Cent et Ja Rule !