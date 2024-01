Mobb Deep : "Shook Ones Pt. II" élue meilleure instru rap de tous les temps

C'est plutôt mérité, non ?

Avant d'entrer complètement dans le rap game version 2024, certains médias US profitent de cette "accalmie" pour faire des bilans, des classements, autour du rap. Et comme ils savent que les fans de hip-hop adorent les débats et les classements, on se retrouve souvent avec les listes des "50 meilleurs artistes de tous les temps", ou des 10 meilleurs morceaux de rap. Cette fois, c'est la radio américaine Rock The Bell, qui a dévoilé son classement des plus grands beats de l'histoire du Rap, et on peut dire qu'ils ont bon goût.

On peut dire aussi qu'ils ont fait les choses bien, en créant un jury d'experts en la matière pour composer leur top 50 des beats de rap. Un jury dans lequel on retrouvait entre autres DJ Epps, Cool (de Cool & Dre), DJ Scratch, et Torae, qui ont tous fait leurs preuves en tant que beatmakers. La radio a donc dévoilé ce classement très sérieux, et à la première place, on retrouve sans trop de surprises le morceau "Shook Ones Pt. II", de Mobb Deep, dont l'instru a été produite par Havoc, la moitié du groupe légendaire de NYC.

Havoc a d'ailleurs tenu à remercier tout le monde, en particulier les fans de hip-hop, qui ont fait de ce morceau ce qu'il est aujourd'hui : une vraie référence. Il a évidemment eu une pensée émue pour Prodigy, qui nous a quittés en 2017. Dans le reste du top 5, on retrouve d'autres énormes titres, comme "NY State of Mind" de Nas, "Flava in Ya Ear" de Craig Mack, "Electric Relaxation" d'A Tribe Called Quest, et évidemment, l'inévitable "Still D.R.E", de Dre et Snoop. Vous pouvez accéder au classement intégral en cliquant ici.