Burna Boy refuse un concert à 5 millions à Dubaï

La raison va vous étonner.

Burna Boy est devenu une véritable star mondiale. Le rappeur et chanteur nigérian a commencé à briller localement au début des années 2010, avant de signer avec Atlantic Records et Warner, ce qui a eu pour effet de faire bondir sa popularité partout sur le globe. Depuis, l'artiste est un des plus bankable de la planète, régulièrement invité sur des featurings au casting prestigieux, avec des scores de streaming à faire pâlir n'importe qui. Et forcément, arrive le passage obligatoire pour les stars actuelles : le concert privé à Dubaï, ou au Qatar, pour plusieurs millions d'euros.

Sauf que Burna Boy ne se laisse pas acheter comme ça ! Le rappeur aurait en effet reçu une offre de 5 millions de dollars pour se produire en concert à Dubaï, mais il aurait refusé la somme. La raison ? Elle est simple : le chanteur n'aime pas jouer sur scène dans les pays où... il est interdit de fumer de la weed ! Une raison peu commune de refuser 5 millions de dollars, mais en tout cas voilà un homme qui ne transige pas avec ses principes, en tout cas pas pour de l'argent.

Burna Boy a révélé avoir refusé 5 millions de dollars pour se produire à Dubai.



En effet, même s’il a admis que « 5 millions de dollars, ce n’est pas rien », l’artiste nigérian n’aime tout simplement pas aller là où il n’est pas libre de fumer. 🥶💨 pic.twitter.com/RvKLllJrYT — HipHopDX France (@HiphopdxFR) November 2, 2023

On en connait en effet plus d'un qui aurait accepté ! En tout cas, la somme proposée à Burna Boy pour s'assurer ses services sur scène est complètement folle et reflète bien le nouveau statut porté par l'artiste, celui d'une des plus grosses stars mondiales, qui peut s'offrir 21 Savage, Dave et RZA pour son album. Mais ça fait plaisir de voir qu'il reste quelque part des artistes qu'on ne peut pas acheter !