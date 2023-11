50 Cent décroche son premier disque de diamant avec "In da Club"

Incroyable que ça ne soit pas arrivé avant.

La compétition dans le rap US, c'est toute une culture, et c'est probablement pour ça qu'ils accordent autant d'attention aux certifications de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit de preuves matérielles que vous êtes un des patrons de cette industrie et ça permet aussi de lancer des petites batailles d'égo sur "qui en a le plus". Avec, évidemment, en récompense suprême, le disque de diamant, qui est la plus grosse certification de l'industrie musicale. Une certification qui ne tombe pas si facilement aux USA, et 50 Cent peut en témoigner.

A 48 ans, le rappeur vient en effet de décrocher son tout premier single de diamant de sa carrière, équivalent à 10 millions d'exemplaires écoulés sur un seul morceau (ou équivalents stream). Et le morceau certifié n'est pas n'importe lequel, il s'agit de "In Da Club", un des plus gros succès de toute la discographie de Fifty, et qui est extrait de l'album devenu classique, "Get Rich Or Die Tryin", sorti en 2003, et souvent dans la liste des "meilleurs albums de tous les temps". Le rappeur a évidemment réagi sur les réseaux sociaux, principalement Instagram.

"In Da Club est officiellement certifiée diamant. 10 millions de singles vendus. Le 43ème morceau de Hip-Hop à décrocher le diamant, le 121ème de toute l'histoire de la musique. Je me sens bien, je suis ce gars, 50 Cent", déclare le rappeur, avant d'écrire dans un autre post : "Les diamants restent pour l'éternité, yo, ce gars 50 Cent ne rigole pas". Un bon moment de flex et d'egotrip pour le rappeur, mais on peut le comprendre, un diamant ça n'arrive pas tous les jours. Rendez-vous compte que "Get Rich Or Die Tryin", le classique de 50 Cent que tout le monde a saigné, n'a pas réussi à atteindre le disque de diamant...

Félicitations à Fifty !