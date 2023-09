P.Diddy reçoit les clefs de New-York City

Il a l'air d'avoir kiffé.

Dans la mythologie du hip-hop et du Rap US, certains personnages sont plus appréciés que d'autres. Comme Tupac et Biggie, par exemple, deux légendes adorées par quasiment tout le monde aujourd'hui et admirées pour leur talent. D'autres, en revanche, sont moins aimés et trimballent une sale image de vautour derrière le dos. C'est notamment le cas de P.Diddy, à qui pas mal de rappeurs ont fait des reproches, parfois bien justifiés, sur sa manière de payer ses artistes par exemple.

Mais depuis quelques années, l'homme d'affaires s'est assagi, il a même redonné leurs droits d'auteur aux artistes signés chez Bad Boys. Et ce changement de comportement a fait beaucoup de bien à son image, au point qu'il a cette semaine reçu une récompense de grande valeur. Lors de la cérémonie qui a eu lieu le 15 septembre, le Maire de New-York Eric Adams a offert à Diddy les clefs de la ville, le même jour que celui de la sortie de son tout nouvel album, "Love Album : Off The Grid".

Celui qui est né à Harlem et dont l'image, et celle de son label Bad Boys, est très attaché à la ville de New-York, semble avoir beaucoup apprécié le moment, qu'il a célébré avec une déclaration : "New-York on l'a fait bordel ! Harlem, on l'a fait ! Mt Vernon, on l'a fait putain. Le Bronx, on l'a fait!". Le "ballon d'or du peuple", pour réutiliser une formulation célèbre désormais. On lui souhaite plein de réussite avec son nouvel album, dans lequel vous retrouverez pas mal de featurings, notamment avec des artistes emblématiques de NYC comme French Montana par exemple.