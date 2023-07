Drake a acheté la bague de Tupac pour 1 million

La fascination pour la légende est toujours aussi forte.

Tupac Shakur reste encore jusqu'à aujourd'hui l'une des plus grandes légendes de l'histoire du Hip Hop, peut-être même la plus grande. Que ce soit sa discographie, très longue, très variée et contenant beaucoup de classique, ou les histoires autour de son assassinat, la fascination pour l'icône n'a jamais faibli depuis presque 30 ans désormais. Au point que régulièrement, des objets ayant appartenu de près ou de loin à Tupac sont mis en vente pour des sommes complètement folles.

Mais s'il y a bien quelqu'un pour qui mettre de grosses sommes d'argent n'est pas un problème, c'est Drake. Le rappeur canadien est blindé, et c'est normal, il est probablement le plus grand vendeur de disques et de singles de ces 15 dernières années. Du coup, il n'a pas hésité une seconde pour débourser plus d'un million de dollars (1 016 000 exactement) pour acquérir aux enchères une énorme chevalière avec une grosse couronne ayant appartenu à Tupac. Une bague en or sertie de rubis et de diamants qui était estimée entre 200 000 et 300 000 dollars.

Drizzy a évidemment posté une petite photo de son achat sur les réseaux, en n'oubliant pas de faire la promotion du nouvel album de Travis Scott, Utopia, sur lequel il est en featuring. Une apparition remarquée puisque le canadien en a profité pour allumer Pharrell et Pusha T avec une fin de couplet bien agressive. Drake est omniprésent cet été, et il se murmure d'ailleurs qu'il pourrait bientôt nous livrer un nouvel album. A suivre !