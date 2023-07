Jul fait tomber un nouveau record

Un OVNI, pour de vrai.

Jul a construit un véritable empire dans le rap game français. Depuis ses débuts de carrière, le rappeur marseillais aura imposé au rap game un nouveau style de musique, mais aussi une nouvelle manière de travailler, avec des titres qui sortent très souvent, 3 ou 4 projets par an (dont certains gratuits), et surtout, des collaborations à foison : avec l'OM, avec Casio, avec Asics, le rappeur aura tout fait pour propager son univers, avec en fer de lance le fameux signe Jul, signe de ralliement de tous les fans du rappeur qui a dépassé les frontières de l'Hexagone.

Le Marseillais est donc un véritable phénomène, ça s'est encore confirmé ces dernières semaines avec la sortie de "C'est quand qu'il s'éteint ?" au début du mois de juin. Un dernier album qui lui a rapporté un nouveau disque de platine, synonyme de 100 000 ventes ou équivalents streams, en un peu plus d'un mois. Des scores presque "anecdotiques" pour le rappeur, qui est habitué à faire encore mieux, encore plus vite, mais qui vient de faire tomber un nouveau record, jamais égalé dans le rap français.

L’ALBUM « C’EST QUAND QU’IL S’ÉTEINT ? » DE JUL EST CERTIFIÉ DISQUE DE PLATINE ! 💿



21 DISQUES DE PLATINE ! 21… 😰🔥 pic.twitter.com/xqc1aquKqi — Midi/Minuit (@midiminuit__) July 28, 2023

En effet, ce disque de platine est le 21ème de sa carrière. On ne risque pas de revoir de sitôt un artiste qui vend autant, pendant aussi longtemps. Même Ninho en est encore très loin, lui qui est surtout spécialiste des singles certifiés, alors que le J est une véritable machine de taff capable de sortir 4 projets par an et de tous les décorer d'or, de platine ou de diamant. On se demande jusqu'à quand l'OVNI va continuer de dominer le rap FR. En tout cas, félicitations à lui !