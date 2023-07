Booba visé par des enquêtes pour cyberharcèlement et menaces de mort

Magali Berdah n'a pas dit son dernier mot...

Dans la guerre qui l'oppose aux influenceurs, tous les coups sont permis, y compris lorsqu'il s'agit de mettre la justice dans la boucle. Booba est donc aujourd'hui visé par trois informations judiciaires dans son conflit avec Magali Berdah, l'agente star des influenceurs de tout poil. Depuis le début du mois de juin, la justice s'intéresse notamment à des faits de cyberharcèlement et des menaces de mort.

France Info précise :

Le parquet de Paris a ouvert le 1er juin trois informations judiciaires visant le rappeur Ellie Yaffa, plus connu sous le pseudo de Booba, pour "cyberharcèlement", "menace de mort" et "doxxing" (divulgation d'informations personnelles), a appris franceinfo auprès du parquet de Paris.

La patronne de l'agence "Shauna Events", Magali Berdah qui a porté plainte contre Booba le 25 mai 2022. L'influenceuse accuse en effet le Duc d'avoir mené contre elle une véritable campagne de cyberharcèlement et d'avoir lancé ses ratpis à ses trousses. Selon FranceInfo, elle aurait reçu "plus de 120 000 messages de menaces ou d'insultes" en près d'un an, dont "plusieurs centaines" venant directement des comptes de réseaux sociaux du Duc. Banni d'Instagram depuis longtemps, B2O se serait servi de Twitter et l'influenceuse a aussi porté plainte contre le réseau à l'oiseau bleu pour "complicité".

Loin d'être abattu, Booba attend tout cela avec impatience car cela va permettre de rendre le débat public et de donner des explications comme il l'a écrit sur Twitter.