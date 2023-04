"Unrecord", le jeu vidéo de Foda C ultraréaliste

Un FPS très immersif.

La vie est parfois pleine de mystères, et vous vous mettez alors à devenir très performant dans un domaine qui n'est à la base pas du tout le votre. Et si dans le rap game, ce genre de reconversion professionnelle n'a pas forcément la cote, on assiste parfois à de très belles réussites. Cette fois, c'est Foda C, du groupe Columbine, qui a surpris tout le monde avec une initiative inattendue : la sortie d'un jeu-vidéo, et plus précisément, d'un jeu de tir. Et on peut dire qu'il n'a pas fait les choses à moitié !

Dans un long message posté sur Instagram, Foda C explique notamment qu'il s'est mis en retrait du rap et de la musique, notamment à cause de problèmes de santé au niveau de la voix. Mais surtout, il a tenu à développer son propre studio de jeu vidéo, aujourd'hui créé. La structure s'appelle Drama, et ensemble, ils ont travaillé sur la conception d'un jeu de tir, "Unrecord". Un jeu de tir qui pourrait bien révolutionner le genre, puisqu'il est ultra-réaliste, avec ce système de bodycam très immersif.

Dans un court trailer dévoilé sur les réseaux sociaux, on voit également que vos choix agiront sur le déroulé de l'histoire, un aspect très prisé par les joueurs. Mais c'est surtout le réalisme du jeu qui a choqué le monde entier (le trailer a été vu quelques millions de fois sur les réseaux). Voilà qui pourrait faire de la concurrence aux plus grosses licences de jeu de tir, pas très en forme en ce moment. Un jeu qu semble donc à la fois réaliste, très nerveux, avec pas mal de tension, bref, tout ce qu'il faut.

On est ravis de voir Foda C se lancer dans ce genre d'initiative, en y allant à fond. On encourage les rappeurs à eux aussi tenter ce genre d'aventure en sortant de leur zone de confort. Et on ne parle pas juste de mettre son nom sur des montres ou des bouteilles pour les vendre plus cher, mais bien de s'impliquer à fond dans un projet du début à la fin. Pour Foda C, par contre, ne comptez pas sur un retour du groupe Columbine. Comme il l'a annoncé dans son post Instagram, cette époque semble être révolue. On lui souhaite donc bonne chance pour la suite !