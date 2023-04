Booba continue à démolir Gims

Les historiens le savent !

Il y a des coups marketings qui ne sont pas toujours bons à tenter. Surtout dans le rap game, où l'image, et surtout la crédibilité, ont toujours eu une grande importance. On se souvient notamment des moqueries (discrètes cependant) envers Rohff lorsqu'il était venu présenter sur le plateau de TPMP son tout nouveau smartphone "révolutionnaire". Cette fois, c'est Gims qui se fait traquer sur les réseaux, après sa sortie où il dit que les Égyptiens avaient déjà électricité il y a des milliers d'années, grâce à des pyramides aux sommets dorés.

Évidemment, le premier qui s'est mis sur les cotes de Gims, c'est Booba, toujours très rapide pour attaquer ses adversaires dans les moments de faiblesse. Sentant le bad buzz venir pour Gims, Kopp s'acharne sur le rappeur depuis le début de la semaine en se moquant de des "leçons d'histoire" de Gims. S'il s'avère que tout ce bruit est peut-être bien un coup marketing pour son dernier single, B2O n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire.

Il a notamment posté sur Twitter un montage humoristique qui devrait bientôt faire le tour du Web. Ce montage est une sorte de petit clip remixé de l'interview de Gims chez le Chairman, avec en fond sonore quelques notes de flute et aussi accordéon (il semble en tout cas), et les paroles de Gims qui reviennent comme un refrain : "ça dépasse l'entendement, et les historiens le savent". Bref, tous les ingrédients pour que ce montage devienne culte !