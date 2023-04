Snoop Dogg a fait le show dans un ring de catch lors de Wrestlemania !

Le rappeur a tout simplement gagné un combat.

Ce week-end se déroulait Wrestlemania, le grand événement de catch de l'année aux Etats-Unis en ce qui concerne la WWE. Les plus grandes stars se rencontrent ce qui donnent des énormes combats et des moments qui restent souvent inoubliables pour les fans qui se déplacent souvent du monde entier pour les vivre. Et pour cette édition qui se déroulait dans le stade du SoFy Stadium, Los Angeles, et bien Snoop Dogg était de la partie ! Il a même pris part à un match après la blessure de l'un des combattants. Ce dernier s'est claqué la jambe sur un mouvement et a dû rester à terre face à son adversaire du jour. Ni une ni deux, le chien de Long Beach est monté sur le ring pour le remplacer et gagner le match devant un public en délire !

Snoop Dogg était un des animateurs des deux grandes soirées en compagnie de The Miz, un des grands champions de la WWE. La veille, les deux ont eu un différend et cela a continué ce dimanche. Le rappeur a donc fait appel à un de ses amis, Shane McMahon, pour entrer dans le ring à sa place. Mais comme ce dernier s'est blessé, le patron de Death Row a finalement fini le boulot lui-même, rendant même hommage à the Rock en portant sa prise fétiche, le People's Elbow. Une sacrée séquence que les Américains appellent un "Wrestlemania Moment" qui restera à coup sûr dans l'histoire.