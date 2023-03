Ja Rule : "Tout le monde sait que 50 Cent m'a copié"

Plus de 20 ans après, la pilule ne passe toujours pas...

La rivalité entre 50 Cent et Ja Rule est l'une des plus anciennes dans le rap game US. Plus de 20 ans, les deux rappeurs de New-York font tout pour montrer qu'ils se détestent, même si évidemment, Fifty a fini par gagner ce clash, en éteignant un peu la carrière de Ja Rule qui était pourtant bien en place avant l'arrivée de Curtis, qui lui a un peu volé la vedette de rappeur Gangsta de NYC version "nouvelle génération".

Le clash est reparti d'un coup cette semaine, alors que Melle Mel, un des tauliers du Rap US, a déclaré que Ja Rule avait essayé de copier 50 Cent sur le morceau "New-York" en 2004. Ja a évidemment explosé : "Mel a gagné le droit de raconter ce qu'il veut. Mais moi qui copie 50 Cent, c'est le truc le plus drôle que j'ia entendu car c'est Fifty qui m'a copié. Tu vois ce que je veux dire? J'étais son modèle. Je ne sais pas comment ça s'est mélangé dans la tête de Mel mais tout le monde sait ça".

Melle Mel faisait notamment référence au fait de chanter dans les refrains, un truc quasiment interdit pour les rappeurs gangsta, jusqu'à l'explosion de 50 Cent justement. Mais il s'avère justement qu'au début de sa carrière, Fifty s'était foutu de la gueule de Ja Rule parce qu'il faisait le gangster alors qu'il chantait sur quelques morceaux. Bref, pas mal de mauvaise foi de chaque côté, mais se plaindre d'avoir été copié par 50 Cent quand on a soi-même tant copié Tupac au début de sa carrière, c'est un petit peu comme se tirer une balle dans le pied...