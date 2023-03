Dinos allume les complexes des artistes français par rapport au Rap US

Dinos président du rap game !

Depuis sa création, le rap français nourrit une espèce de complexe d'infériorité étrange par rapport à son grand frère made in USA. Un complexe peut-être compréhensible, puisque c'est eux qui ont créé cette musique avant qu'elle ne s'exporte en France après plus de quinze ans. Mais depuis, nos frenchies ont fait énormément de progrès, avec des chiffres qui dépassent parfois ceux de leurs homologues ricains (comme PNL, Nekfeu, Jul, Orelsan, Aya Nakamura, Soolking, Niska, ...). De quoi balayer ces complexes ?

Totalement, pour Dinos, qui en a marre de ce sentiment d'infériorité qui est pour lui complètement injustifié. En interview pour GQ, le rappeur de La Courneuve, qui a ramené Michael B Jordan à la salle de boxe de son quartier récemment, et pour qui "la France est un putain de vivier". Le rappeur a également déclaré "croyons en nous et montrons-leur ce qu'on est vraiment". Un des moments forts de l’interview, puisque l'artiste y donne sa vision du Rap FR.

Un Rap FR qui est pour lui un peu handicapé par l'absence de "gros producteurs" (à l'image d'un Kore, un d'un Metro Boomin aux States), mais aussi à cause du fait que les artistes n'osent pas aller au bout de leur originalité, de leurs idées, pour sortir du lot. Il parle ensuite des artistes américains qui s'inspirent de la France, viennent à Paris pour la Fashion Week, achètent nos marques de boissons, collaborent avec nos marques, quand les rappeurs FR, eux, sont un peu laissés de côté.

Dinos termine en rappelant que la France a une influence incroyable dans la musique, en utilisant l'exemple de MHD et de l'afro-trap, qui a rayonné partout et continue d'influencer pas mal d'artistes. Bref, le rappeur appelle à un peu de fierté et d'orgueil, et on est plutôt d'accord avec lui ! Et vous ?