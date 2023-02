Booba valide totalement Jul !

Et il s'ambiance fort sur un titre du Marseillais.

En général, quand on écrit un article sur Booba, c'est souvent parce qu'il est en clash avec quelqu'un, les influenceurs, Gims ou encore Rohff. C'est beaucoup plus rare de dire qu'il valide quelqu'un même si, clairement en ce moment, il se passe quelque chose avec Aya Nakamura. Mais là, on l'a carrément vu s'ambiancer sur un son de Jul et on s'est aussi aperçu qu'il connaît les paroles du morceau ! On va donc de surprise en surprise...

Le Duc est en boîte de nuit en train de s'ambiancer fort. La musique qui passe est le morceau "JCVD" du rappeur marseillais. Alors non seulement le rappeur de Boulogne fait plusieurs fois le signe du Marseillais mais en plus, il connaît parfaitement les paroles comme on peut le voir sur la vidéo partagée sur TikTok.