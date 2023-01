Kendrick Lamar classe ses albums et déclenche une polémique

Il n'y a que les GOAT qui font autant débat quand ils parlent de leur discographie.

Qu'on soit fan ou pas de la "nouvele génératon" du rap US qui avait éclot dans les années 2010, on est forcés de reconnaître le talent d'un artiste comme Kendrick Lamar. Le rappeur de Compton a rendu à la West Coast ses lettres de noblesse, en ayant un impact énorme dans son pays, mais aussi dans le monde entier. Il a surtout étonné tout le monde en adoptant une attitude très poétique, littéraire et philosophique, loin des codes gangsta habituellement utilisés par les artistes de LA depuis NWA.

Kendrick a même réussi à s'inviter dans le club des GOAT, en tout cas les passionnés de rap se sont posé la question et c'est déjà énorme. Avec ses messages politiques souvent très forts et son talent, il a évidemment marqué l'histoire du Rap US, jusqu'à faire partie du légendaire show de Dr. Dre à la mi-temps du Superbowl il y a deux ans. Invité par un journaliste, il a dû classer ses albums du meilleur au moins bon, depuis "Section 80" sorti en 2011 jusqu'à "Mr. Morale & the Big Steppers", sorti en 2022.

Et le classement donné par Kendrick Lamar a immédiatement déclenché des débats chez les fans, notamment sur Twitter. La preuve, s'il en fallait une, de l'importance du rappeur dans le paysage du Rap US. Il a immédiatement classé "DAMN" en premier, l'album qui l'a fait changer de dimension, en le faisant passer de rappeur très fort à star internationale, et lui a notamment permis de s'occuper, un peu plus tard, de la bande originale du premier "Black Panther". Forcément, coup dur pour les fans hardcore du rappeur, pour qui "Good Kid M.A.A.D City" était son album le plus puissant symboliquement.

Quand un journaliste demande à Kendrick Lamar de classer ses albums préférés..



La réponse va sûrement vous surprendre 👀



pic.twitter.com/sxocWg91JM — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 21, 2023

On avoue qu'à la rédaction, on serait plutôt d'accord avec les fans, et la gifle prise à la sortie de "Good Kid M.A.A.D City" n'a pas eu d'équivalent depuis. Mais en même temps, l'incroyable succès commercial de "DAMN", avec les singles "Humble" ou "DNA", a aussi profondément marqué le game, notamment via les clips. Un choix difficile, mais c'est normal chez les artistes qui proposent de la qualité. Et vous, vous auriez classé tout ça comment ?