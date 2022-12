On est dans l'introspection.

Kendrick Lamar fait une thérapie dans son nouveau clip, "Count Me Out". Réalisé par lui-même et Dave Free, la vidéo met également en vedette l'actrice nominée aux Oscars Helen Mirren qui incarne un thérapeute tandis que K Dot réfléchit à la vie à travers une série d'imageurs symboliques.