Theophilus London : que se passe-t-il avec le rappeur ?

Le rap game commençait à s'inquiéter un peu pour Theophilus London, qui avait été inscrit au fichier des personnes disparues le 27 décembre par la police de Los Angeles, chargée de l'enquête. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un rappeur New-Yorkais, de Brooklyn plus précisément, et est notamment connu pour ses collaborations avec ASAP Rocky, Kanye West, Travis Scott, et plusieurs autres grosses têtes du game. Il avait donc été déclaré disparu il y a un peu plus d'une semaine...

Mais il a désormais été retrouvé. C'est la nouvelle annoncée par son cousin, Mikhail Noel, sur les réseaux : "On a retrouvé Theo. Il est en bonne santé et il va bien, en ce moment la famille aurait besoin de prières et d'intimité. Merci à tous". Dans la légende, il ajoute également qu'il apprécie tout le soutien de la part des fans et des gens sur Internet, qui avait été nombreux à relayer l'information comme quoi le rappeur était porté disparu.

Mais ce retour miracle parmi les siens est un peu étrange. Pour commencer, personne n'a pour l'instant donné d'explications sur sa disparition. Pourtant, il avait disparu des radars aux alentours du mois de juillet, cela fait donc presque 6 mois qu'on le cherchait. Il avait été signalé aux alentours d'octobre dans un quartier beaucoup fréquenté par les SDF à Los Angeles, ce qui faisait craindre le pire pour le rappeur. On espère en tout cas qu'il va bien et que tout ça est désormais réglé, même si on l'avoue, on se demande encore ce qui s'est passé...